Юрий Сытник: ВС РФ используют высокоточное оружие для уничтожения военных объектов ВСУ

Глобальный взгляд Пресса/MOD Россия Высокоточное оружие — снаряд, ракета, тяжелая мина — это очень дорогостоящие оружие, рассказал Юрий Сытник, член совета высшего офицерского состава общественной организации «Офицеры России» в беседе с ФАН.