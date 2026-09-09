Происшествия
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Происшествия

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В ХМАО - Югре полицейские задержали подозреваемого в краже из гаражного бокса

Житель Нижневартовска обратился в отдел полиции № 3 УМВД России по г. Нижневартовску с заявлением о краже.

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