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SUSANIN

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Житель Глазова едва не погиб на пожаре

Житель Глазова едва не погиб на пожаре

Глазов. Удмуртия. Житель Глазова чуть не погиб на пожаре. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Удмуртии, возгорание произошло утром 8 сентября на первом этаже двухэтажного 8-квартирного дома по ул.

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