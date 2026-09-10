Житель Глазова едва не погиб на пожаре

Глазов. Удмуртия. Житель Глазова чуть не погиб на пожаре. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Удмуртии, возгорание произошло утром 8 сентября на первом этаже двухэтажного 8-квартирного дома по ул.