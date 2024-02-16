Переброшенные в Авдеевку боевики «Азова» говорят, что попали «в самый страшный кошмар» (ВИДЕО)

Переброшенные в Авдеевку боевики «Азова» говорят, что попали «в самый страшный кошмар». Свежее видео из города, в котором продолжаются ожесточённые бои, «азовцы» сопровождают следующим описанием: «Авдеевка.
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