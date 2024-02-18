В Петербурге задержали владелицу тату-салона после доноса православных активистов

В отношении Дарьи Кричкер, владелицы тату-салона на Греческом проспекте в Санкт-Петербурге, где делают татуировки на религиозную тематику, возбудили уголовное дело по статье об оскорблении религиозных чувств верующих (ч.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии