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Что делать, если у вас нет друзей и вы хотите познакомиться с новыми людьми

Что делать, если у вас нет друзей и вы хотите познакомиться с новыми людьми

Ограниченные социальные связи могут вызвать стресс и привести к психическим расстройствам, таким как депрессияНадёжные социальные связи необходимы для благополучия человека, а настоящие дружеские отношения играют важную роль в создании социальных связей.

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