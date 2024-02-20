Что делать, если у вас нет друзей и вы хотите познакомиться с новыми людьми

Ограниченные социальные связи могут вызвать стресс и привести к психическим расстройствам, таким как депрессияНадёжные социальные связи необходимы для благополучия человека, а настоящие дружеские отношения играют важную роль в создании социальных связей.
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