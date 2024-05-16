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Китай

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Ван И примет участие в заседании Совета министров иностранных дел ШОС, посетит Казахстан и Таджикистан

Пекин, 16 мая /Синьхуа/ -- С 18 по 21 мая министр иностранных дел КНР Ван И примет участие в заседании Совета министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества /ШОС/ и совершит официальные визиты в Казахстан и Таджикистан.

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