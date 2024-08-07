В Москве начнут заочно судить полковника ВСУ

Второй Западный окружной военный суд запустит заочный процесс над командиром 27-й реактивной артиллерийской бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) полковником Дмитрием Храпачом, ему вменяют организацию четырех преступлений террористической направленности, повлекших жертвы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии