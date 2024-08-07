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В Москве начнут заочно судить полковника ВСУ

В Москве начнут заочно судить полковника ВСУ

Второй Западный окружной военный суд запустит заочный процесс над командиром 27-й реактивной артиллерийской бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) полковником Дмитрием Храпачом, ему вменяют организацию четырех преступлений террористической направленности, повлекших жертвы.

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