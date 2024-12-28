1,6 млрд рублей направят на развитие туризма в Бурятии по госпрограмме

Бурятия получит 1,6 млрд рублей на электроснабжение туристических объектов по госпрограмме. С 2025 года регион будет получать субсидии на создание круглогодичных курортов в проекте "Пять морей и озеро Байкал".
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