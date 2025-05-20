Радиомаяк Ростеха поможет самолетам ориентироваться в гористой местности Армении

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Разработчик и производитель аэронавигационных систем «Азимут» (входит в Ростех) поставил Армении радиомаяк, который поможет самолетам ориентироваться в гористой местности и при сложных метеоусловиях.
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