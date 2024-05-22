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«Одна сатана»: в Крыму арестована семейка ждунов-матерщинников

«Одна сатана»: в Крыму арестована семейка ждунов-матерщинников

Политнавигатор Семейную пару из Евпатории арестовали на несколько суток за террор соседей нацистскими песнями и лозунгами.

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Комментарии
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Юрис Хартманис
На родину их!пускай все деньги отдадут которые получили от России
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15 час.
ГМ
Георгий Михалев
Ну и что мусолить? Забить батогами нах.й и забыть.
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13 час.
ИМ
Ильдус Мамлеев
А что в Евпатории, нормальных мужиков не осталось, взяли и набили обоим морды [лицами их хари назвать ну ни как не получается], всего и делов то. Такие в полицию сами на себя доносить не пойдут точно.
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6 час.

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