По горячим следам задержаны трое злоумышленников, ограбивших ивановца в Советском районе областного центра

Вечером в пятницу жертвой ограбления стал 21-летний житель областного центра. В обеденное время молодой человек вышел с работы и направился в магазин, но по дороге к нему подошёл незнакомец, который затолкал его в на заднее сидение чужой машины марки «Ауди».