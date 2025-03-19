«Советский Порше»: на что был способен ЗАЗ Спорт-900

Несмотря на свою изначальную вторичность, советский автопром был способен удивлять. Ярким примером самобытного и весьма смелого спорткара стал, например, ЗАЗ Спорт-900, который Эдуард Молчанов в своей книге «Автомобиль и дизайн» справедливо сравнил со знаменитым Porsche 911.