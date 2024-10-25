Niletto, Zvonkiy и Бьянка станут «Голосами поэта»

МОСКВА, 25 октября, ФедералПресс. Музыкально-просветительский проект «Голос поэта» начал свою работу с масштабного флешмоба «Читаем вместе русских поэтов», который объединил тысячи молодых людей по всей стране с известными актерами.
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