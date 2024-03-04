Премьер Палестины призвал США возобновить финансирование БАПОР

Премьер-министр временного правительства Палестины Муххамед Штайе на встрече с сенаторами США призвал их возобновить финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).
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