Володин поздравил россиян с Днём народного единства

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин в своём поздравлении с Днём народного единства отметил, что для России начало XVII века было непростым периодом и лишь благодаря народному единству удалось освободиться от польской интервенции.
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин в своём поздравлении с Днём народного единства отметил, что для России начало XVII века было непростым периодом и лишь благодаря народному единству удалось освободиться от польской интервенции.
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