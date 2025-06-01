Царьград Коллаж Царьграда Феерично прошло заседание Думы ХМАО. Депутат уроженец Азербайджана Таги-Заде Халид Боюкага оглы заступился за мигрантов, которых на Русском Севере, кажется, уже больше, чем коренных жителей.
Диаспора Алиева наносит ответный удар: Русский Север отдадут мигрантам?
Комментарии
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ОЗ
Олег Звездин
надо скинуться на ишака и отправить благодетеля домой...
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3 час.
Т
Тульнов
Депутаты и администрация, имеют двойное гражданство, не должны занимать руководящие посты, так как они являются иностранцами!
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3 час.
ninikooo Митусова
Это что за новости?! Совсем сбрендили?! Лишить депутатского статуса и гражданства Рф и депортировать вместе с кишлаками родственников с дактилоскопированием на малые родины, чтобы не вернулись назад как тараканы. Пусть дома указы издают для баранов и овец!
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2 час.
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