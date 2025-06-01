Диаспора Алиева наносит ответный удар: Русский Север отдадут мигрантам?

Депутаты и администрация, имеют двойное гражданство, не должны занимать руководящие посты, так как они являются иностранцами!

ninikooo Митусова

Это что за новости?! Совсем сбрендили?! Лишить депутатского статуса и гражданства Рф и депортировать вместе с кишлаками родственников с дактилоскопированием на малые родины, чтобы не вернулись назад как тараканы. Пусть дома указы издают для баранов и овец!