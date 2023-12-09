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ДомаХолодно - одна из компаний по заправке инверторных сплит-систем в Краснодаре - произошло снижение цен

ДомаХолодно - одна из компаний по заправке инверторных сплит-систем в Краснодаре - произошло снижение цен

Компания по продаже, установке и обслуживанию кондиционеров ДомаХолодно готова выполнить качественно ремонт, обслуживание, дозаправку и чистку бытовых сплит-систем в Краснодаре (преимущественно, район Красной Площади, Метальникова, Молодёжный микрорайон) и объявила о снижении цен на эти виды услуг.

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