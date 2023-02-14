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Конгрессмены США приступили к расследованию генезиса COVID-19

Конгрессмены США приступили к расследованию генезиса COVID-19

Контролируемая республиканцами палата представителей конгресса США приступила к расследованию генезиса COVID-19, затребовав информацию у высоких чинов администрации США и бывшего главного эпидемиолога страны Энтони Фаучи, передает РИА Новости.

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