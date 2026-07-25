НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пронедра

499 подписчиков

Sunrise Energy Metals расширяет скандиевый Syerston до 180 тонн в год

Sunrise Energy Metals расширяет скандиевый Syerston до 180 тонн в год

Скандий — один из самых редких и стратегически важных металлов мира. Небольшие добавки скандия радикально меняют свойства алюминиевых сплавов: повышают прочность и жёсткость, снижают вес — именно это делает скандий ключевым для аэрокосмической отрасли, оборонной промышленности и производства электромобилей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии