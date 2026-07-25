Sunrise Energy Metals расширяет скандиевый Syerston до 180 тонн в год

Скандий — один из самых редких и стратегически важных металлов мира. Небольшие добавки скандия радикально меняют свойства алюминиевых сплавов: повышают прочность и жёсткость, снижают вес — именно это делает скандий ключевым для аэрокосмической отрасли, оборонной промышленности и производства электромобилей.