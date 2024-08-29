Володин напомнил о законах, вступающих в силу 1 сентября

С начала учебного года в школах появятся обязательные уроки труда.фото: duma.gov.ru--> С начала нового учебного года в российских школах появятся обязательные уроки труда, а ОБЖ будет изменено, сообщил 29 августа спикер Госдумы Вячеслав Володин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии