Забытый эксперимент или когда голь на выдумки горазда

Главное в тезисах: Первый в СССР цельнометаллический самолет: 11 октября 1931 года поднялся в воздух «Сталь-2» конструкции Александра Путилова — машина с цельностальной сварной конструкцией, запущенная в серию и выпущенная тиражом 111 экземпляров.
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