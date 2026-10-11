Забытый эксперимент или когда голь на выдумки горазда

Главное в тезисах: Первый в СССР цельнометаллический самолет: 11 октября 1931 года поднялся в воздух «Сталь-2» конструкции Александра Путилова — машина с цельностальной сварной конструкцией, запущенная в серию и выпущенная тиражом 111 экземпляров.