Марафон «Дорога жизни» состоится 26 января. С ним связаны ограничения для жителей Ленобласти. Как сообщает комитет по дорожному хозяйству Ленобласти, ограничения будут действовать с 5:00 до 19:00.
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Марафон «Дорога жизни» состоится 26 января. С ним связаны ограничения для жителей Ленобласти. Как сообщает комитет по дорожному хозяйству Ленобласти, ограничения будут действовать с 5:00 до 19:00.