В Салехарде прошел новогодний забег сказочных персонажей

Жители окружной столицы утром в воскресенье, 24 декабря, стали свидетелями оригинального забега. Несколько человек в костюмах Санты, Снегурочки и других сказочных героев совершили пробежку по улицам города, сообщил «Ямал-Медиа».
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