Заключить с Россией соглашение о поставках дизельного топлива по примеру США призвала немецкие власти сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель, 13 октября сообщает агентство dpa.
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