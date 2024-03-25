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"RG.RU": доля юаня в валютных вкладах россиян может превысить 50% к концу года

"RG.RU": доля юаня в валютных вкладах россиян может превысить 50% к концу года

Российские банки фиксируют рост доли юаневых вкладов физлиц на фоне оттока из долларов и евро. Уже сейчас доля китайской валюты в валютных депозитах достигает 26% в ряде кредитных организаций, а по итогам 2024 года может превысить 50%.

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