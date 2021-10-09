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Süddeutsche Zeitung: отказ от угля заставит ФРГ закупать больше газа в РФ

Süddeutsche Zeitung: отказ от угля заставит ФРГ закупать больше газа в РФ

Энергодефицит в ФРГ усилит экономическое партнерство Москвы и Берлина, отмечает в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин.

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