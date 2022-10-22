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Усик про бой Фьюри – Чисора: «Тайсон сошел с ума»

Чемпион WBA, WBO и IBF в тяжелом весе Александр Усик прокомментировал организацию третьего боя между Тайсоном Фьюри и Дереком Чисорой.

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