«Не вздумайте платить картой»: Роскачество обратилось ко всем, кто покупает на Wildberries и Ozon

Опасность покупок на маркетплейсах: почему не стоит использовать основную карту?С каждым днем интернет-магазины становятся все популярнее, а россияне все чаще предпочитают совершать покупки на маркетплейсах, таких как Wildberries, AliExpress, Ozon и других.
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