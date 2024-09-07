Буданов заявил о наличии у ВСУ дронов с дальностью действия в 1,8 тысячи километров

У Вооруженных сил Украины (ВСУ) есть в наличии дроны с дальностью действия до 1,8 тысячи километров. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).