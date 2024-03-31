Страна и люди
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Страна и люди

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Зеленский обещает продолжить «перезагрузку» во власти

Зеленский обещает продолжить «перезагрузку» во власти

Зеленский пообещал новые перестановки в органах власти после увольнения Шефира Перестановки в органах власти призваны сделать Офис президента «более функциональным», сообщил Владимир Зеленский и поблагодарил уволенных сотрудников за работуВладимир Зеленский (Фото: Chris McGrath / Getty Images) На Украине продолжатся перестановки в органах власти, сообщил президент Владимир Зеленский в ежевечернем обращении в телеграм-канале.

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Комментарии
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ЛБ
Людмила Боченкова
начинать перезагрузку надо  было с себя !так что  а теперь это президенту террористу Зеленскому ничего не поможет!!!!1его поезд ушёл!
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14 час.
НП
Наталья Павлова
Зеленский себя перезагрузил сразу после выборов. Шёл, как &quot;слуга народа&quot;, а стал &quot;палачом народа&quot;. Теперь ему только самому на плаху.
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12 час.

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