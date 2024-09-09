«Джеймс Бонд» из Индии собрался к Путину. Что случилось?

«Индийский Джеймс Бонд» возьмет на себя мирные переговоры по урегулированию конфликта на Украине. На встречу к президенту России Владимиру Путину полетит «индийский Джеймс Бонд», советник премьер-министра Индии Нарендры Моди по национальной безопасности Аджит Довал.