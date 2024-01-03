Глава СКР потребовал доклада о нападении таксиста-мигранта в Новосибирске

Мигрант украл у пассажира такси деньги и мобильный телефон.Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил подчинённым в Новосибирске доложить о ходе расследования дела по факту нападения таксиста-мигранта на пассажира.
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