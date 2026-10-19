Базовая модель Honor Win2 оснащена процессором Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, 6,89-дюймовым плоским OLED-экраном с частотой обновления 185 Гц и аккумулятором ёмкостью 10 100 мАч.
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