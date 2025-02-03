Команда Трампа начинает ворошить «змеиные гнезда». Агентство по международному развитию – одно из них

Анонсированные Дональдом Трампом и его командой планы и реформы тянут на самую настоящую революцию. Некоторые наблюдатели и эксперты полагали, что большинство заявлений и обещаний, озвученных Трампом в ходе предвыборной кампании будут им забыты на следующий день после победы.
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