Команда Трампа начинает ворошить «змеиные гнезда». Агентство по международному развитию – одно из них

Анонсированные Дональдом Трампом и его командой планы и реформы тянут на самую настоящую революцию. Некоторые наблюдатели и эксперты полагали, что большинство заявлений и обещаний, озвученных Трампом в ходе предвыборной кампании будут им забыты на следующий день после победы.