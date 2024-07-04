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В НАТО испугались, что Франция выйдет из военной структуры альянса

В НАТО испугались, что Франция выйдет из военной структуры альянса

Global Look Press/Alexis Sciard/Keystone Press Agency Члены НАТО "серьезно обеспокоены" возможностью прихода к власти во Франции правых сил под эгидой "Национального объединения" после выборов, из-за чего страна может покинуть военное командование альянса, сообщил портал Euractiv.

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