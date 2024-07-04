В НАТО испугались, что Франция выйдет из военной структуры альянса

Global Look Press/Alexis Sciard/Keystone Press Agency Члены НАТО "серьезно обеспокоены" возможностью прихода к власти во Франции правых сил под эгидой "Национального объединения" после выборов, из-за чего страна может покинуть военное командование альянса, сообщил портал Euractiv.