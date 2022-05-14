«Ростов» – «Химки». Онлайн-трансляция начнется в 16:30

«Ростов» примет «Химки» в 29-м туре РПЛ. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 16:30 по московскому времени.

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