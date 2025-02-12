Певицу Серябкину впечатлил бывший футболист сборной России: «С ним ты чувствуешь себя в безопасности»

Известная певица, бывшая солистка поп-группы Serebro Ольга Серябкина в интервью « Матч ТВ » охарактеризовала бывшего футболиста сборной России Павла Мамаева, вместе с которым она снималась в реалити-шоу на ТНТ.
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