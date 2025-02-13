– В РПЛ на кого ставку сделаете – кто чемпионом станет? Опять «Зенит»? – Надеюсь, кто угодно, только не «Зенит»! Не то чтобы я против этой команды, просто после стольких лет его чемпионства хочется уже чего-то нового.