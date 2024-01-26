В Вельском районе в аварии погиб 45-летний мужчина

Информация о ДТП на девятом километре автодороги «Вельск – Шангалы» поступила в районное отделение полиции вчера около 14:00В пресс-службе регионального управления МВД уточнили, что мужчина на «Шевроле» выехал на встречную полосу и врезался там в Volkswagen.