Киргизия "мстит" русским за рейды против мигрантов

Тамара

Дружба нужна, конечно, но в первую очередь должно быть уважение всех приезжаюших и к самой нашей стране, и к нашему народу. А эти чурбаны ведь едут к НАМ совсем не для заработков, а для наведения беспорядков. В первую очередь за этим. Им ещё и доплачивают за это. Пора уже буквально ТРЕБОВАТЬ принятия соответствующего закона. Ведь прекрасный опыт Эмиратов есть, но нет же......, все эти твари продажные, что барыши получают от среднеазиатов не могут себе позволить лищить себя дополнительного дохода. Пора их определять на холодные и жёсткие нары, желательно всех разом.