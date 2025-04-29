ИГОРЬ ЛИСИН Власти Киргизии, складывается ощущение, что с цепи сорвались. За последние несколько дней Государственный комитет национальной безопасности провёл серию арестов людей, связанных с Россией или являющихся русскими по этническому происхождению.
Киргизия "мстит" русским за рейды против мигрантов
Комментарии
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Тамара
Дружба нужна, конечно, но в первую очередь должно быть уважение всех приезжаюших и к самой нашей стране, и к нашему народу. А эти чурбаны ведь едут к НАМ совсем не для заработков, а для наведения беспорядков. В первую очередь за этим. Им ещё и доплачивают за это. Пора уже буквально ТРЕБОВАТЬ принятия соответствующего закона. Ведь прекрасный опыт Эмиратов есть, но нет же......, все эти твари продажные, что барыши получают от среднеазиатов не могут себе позволить лищить себя дополнительного дохода. Пора их определять на холодные и жёсткие нары, желательно всех разом.
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9 час.
Т
Тамара
Ведь, кто не за НАРОД, тот против народа. Пора отстреливать!!!!!!
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9 час.
Alex Nемо
Логичным ответом было бы введение визового режима и депортация ВСЕХ, вне зависимости от статуса, киргизов назад на родину в связи с недружественными действиями властей киргизии. Главное чтобы депортируемые об этом четко услышали при депортации. А там видно будет как долго нынешние хунхузы в киргизии при власти усидят.
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4 час.
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