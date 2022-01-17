МАЛЕНЬКАЯ СТРАНА МС

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    Уже поздно. Вам придется только наблюдать. Она всё уже сделает сама, но не по- детски как когда-то, а по-взрослому. Э...Не доверяю подруг...
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    Сын-то чей? Ваш. А с мужчиной вы просто в отношениях. Лекарство-это ж не подарок. Вы себе попросите что-нибудь, вот и...Что это жадность?...

Сделали брачный договор по желанию мужа и...

Сделали брачный договор по желанию мужа и...

Подслушали у замужних Подскажите как быть. Замужем, есть своя квартира ,муж купил участок и сделали брачный договор ( по его желанию) у нас трое детей, сейчас хотим строиться ,он предлагает мат капитал и обл капитал чтоб я дала на строительство.

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