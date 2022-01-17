Сделали брачный договор по желанию мужа и...

Подслушали у замужних Подскажите как быть. Замужем, есть своя квартира ,муж купил участок и сделали брачный договор ( по его желанию) у нас трое детей, сейчас хотим строиться ,он предлагает мат капитал и обл капитал чтоб я дала на строительство.