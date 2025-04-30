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ВСУ перебросили к Красноармейску наёмников и элитный батальон «Скала»

ВСУ перебросили к Красноармейску наёмников и элитный батальон «Скала»

Командир штурмовой роты 74-й бригады российской группировки войск «Центр» Борис Дамьянович с позывным Серб заявил, что украинское оккупационное командование перебросило к Красноармейску наёмников и элитный батальон боевиков «Скала».

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