ВСУ перебросили к Красноармейску наёмников и элитный батальон «Скала»

Командир штурмовой роты 74-й бригады российской группировки войск «Центр» Борис Дамьянович с позывным Серб заявил, что украинское оккупационное командование перебросило к Красноармейску наёмников и элитный батальон боевиков «Скала».
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