В Кудрово демонтировали высоковольтную опору, освободив место для новой развязки

Это означает начало нового этапа строительства развязки на Мурманское шоссе В Кудрово состоялся демонтаж высокой опоры линии электропередачи, стоявшей на пересечении Центральной улицы и Мурманского шоссе.
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