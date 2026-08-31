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Татар-информ

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ВТБ: в 2026 году потребкредиты обгонят ипотеку и авто по темпам роста

ВТБ: в 2026 году потребкредиты обгонят ипотеку и авто по темпам роста

По актуализированным прогнозам ВТБ, выдачи розничных кредитов на российском рынке по итогам 2026 года достигнут 13 трлн рублей*, увеличившись к предыдущему году на 34%.

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