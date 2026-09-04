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От громких романов на льду до уюта на Новой Риге: личная драма и счастье Александра Жулина

От громких романов на льду до уюта на Новой Риге: личная драма и счастье Александра Жулина

Двукратный призер Олимпийских игр и заслуженный тренер России Александр Жулин на льду всегда ассоциировался со строгой дисциплиной и артистизмом.

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