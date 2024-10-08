«Известия»: средняя пенсия в 2025 году вырастет до 24,1 тысячи рублей

Средняя пенсия в 2025 году вырастет на 7,5%, до 24,1 тысячи рублей.Размер средней пенсии в 2025 году составит 24,1 тысячи рублей, пишут «Известия» со ссылкой на проект бюджета Социального фонда России (СФР).
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