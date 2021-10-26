Глава Нафтогаза Витренко: ФРГ не обсуждала сертификацию Северного потока — 2 с Киевом

КИЕВ, 26 окт - РИА Новости. Глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что министерство экономики и энергетики Германии не обсуждало сертификацию "Северного потока — 2" с Украиной, что "очень печально".
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