Пленный из ВСУ рассказал о сильной слабости украинских военных

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Украинские военнослужащие уже не хотят участвовать в боях, испытывают сильную слабость и желают вернуться домой, рассказал пленный солдат ВСУ Александр Курий.
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