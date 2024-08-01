Пожар в Уфе: один человек погиб, семеро были спасены

В ночь на 1 августа в Уфе произошел пожар в одной из квартир многоквартирного дома на улице Цюрупы. По данным ГУ МЧС России по Республике Башкортостан, когда пожарные прибыли на место происшествия, на седьмом этаже здания уже началось возгорание домашнего имущества.
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